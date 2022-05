Randon’ Espoir du Guillec Sibiril, 8 mai 2022, Sibiril.

Randon’ Espoir du Guillec quai sud Port de Moguériec Sibiril

2022-05-08 – 2022-05-08 quai sud Port de Moguériec

Sibiril Finistère Sibiril

Une randonnée pédestre et une course à pied, au profit de l’Association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29, sont organisées à Sibiril, par le relais du pays Léonard.

Départ du port de Moguériec, quai sud à Sibiril

Au programme :

* 2 circuits de course à pied, de 10 et 16 kms, départ à 9h30. (pas de pré inscription)

* 4 circuits de marche : 4, 8 kms, 10kms circuit commenté, 16 kms départs libres à partir de 9h30

C’est ensemble que nous ferons avancer la recherche et améliorerons le confort des malades à l’hôpital…

Les circuits (en majorité GR 34) sont magnifiques. Profitons-en tous !

+33 6 04 09 73 67

