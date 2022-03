RAND’OMELETTE Guécélard, 20 mars 2022, Guécélard.

RAND’OMELETTE Salle des fêtes Chemin du dauphin Guécélard

2022-03-20 – 2022-03-20 Salle des fêtes Chemin du dauphin

Guécélard Sarthe Guécélard

La journée du cyclisme, réservée jusqu’en 2007 au cyclisme sur route, était pour sa 11ème édition en 2008 ouverte aux adeptes du tout terrain. Après 2019 et l’arrêt des courses cyclistes sur route, après l’annulation des éditions 2020 et 2021 pour raisons sanitaires, 2022 verra une nouvelle édition se dérouler le 3ème dimanche de mars…

Lors d’une rencontre le 13 octobre 2021, les 4 associations organisatrices, la Randonnée Pédestre de Guécélard, Aglaé, l’EC Changé, et le Comité des Fêtes de Guécélard, ont convenu de relancer cette organisation.

Quatre randonnées VTT (distances 22, 33, 44 et 55 km), deux randonnées pédestres (8 et 14 km) et une marche nordique (11 km) seront lancées dans la matinée.

Des randonnées en tout genre qui se termineront autour d’une bonne table pour partager le verre et l’omelette de l’amitié.

Pass sanitaire ou vaccinal nécessaire !

Rando VTT, pédestre et marche nordique

cfguecelard@gmail.com +33 6 84 13 45 12 http://www.guecelardenfetes.com/

