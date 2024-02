RAND’OMELETTE Guécélard, dimanche 17 mars 2024.

Les 4 associations organisatrices, Aglaé, la Randonnée Pédestre de Guécélard, l’EC Changé, et le Comité des Fêtes de Guécélard, ont convenu de générer la 15ème Rand’Omelette. Cinq randonnées VTT (distances 11, 22, 33, 44 et 55 km), deux randonnées pédestres (8 et 14 km) et une marche nordique (11 km) seront lancées dans la matinée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:30:00

fin : 2024-03-17

Guécélard 72230 Sarthe Pays de la Loire

