2022-05-14 13:00:00 – 2022-05-14 18:30:00

Randomeet EuroVélo 3 Guise

2022-05-14 13:00:00 – 2022-05-14 18:30:00

Guise Aisne Guise

Envie d'évasion ? Que diriez-vous d'une balade à vélo sur l'EuroVélo 3, à la découverte de la Thiérache ! Au programme, la visite du Familistère de Guise, palais social unique en son genre, une randonnée à vélo de 36,1km (Guise – Englancourt) ainsi qu'une collation à l'Estaminet de Marly Gaumont. Inscription obligatoire par mail : a.tazi@aisne-tourisme.com. La date finale d'inscription est le 06/05/2022. Un évènement en collaboration avec l'Office de Tourisme du Pays de Laon, Alaon Bike, Familistère de Guise, Estaminet La Halle et Copain d'Thiérache.

