Né d’un riff d’une guitare au rupteur, d’une ligne de basse qui bourdonne, d’une batterie qui tape là où ça fait du bien et d’une voix qui fascine, le jeu de hasard prend forme, tourbillonne et devient une histoire, notre histoire sans fin, que l’on va vous raconter.

Prix libre pour le groupe

