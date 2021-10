Paris Panic Room île de France, Paris RANDOM @PANIC ROOM Panic Room Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

RANDOM @PANIC ROOM Panic Room, 22 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 19h à 6h

gratuit

On ne présente plus le Panic Room : un bar accueillant doublé d’un club souterrain au plafond étoilé. On ne présente plus le Panic Room : un bar accueillant doublé d’un club souterrain au plafond étoilé. En revanche on vous y présentera Random, notre nouveau collectif. Damdam, Greavy et Teliman se renverront des balles de disco, house et techno pour une ambiance intensément colorée. C’est le commencement de la suite, et on a hâte de le fêter avec vous Événements -> Soirée / Bal Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011

8 : Saint-Sébastien – Froissart (45m) 8 : Filles du Calvaire (248m)

Contact :Panic Room 0158309343 info@panicroomparis.com https://www.facebook.com/events/339132801343349 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-10-22T19:00:00+02:00_2021-10-23T06:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Panic Room Adresse 101 Rue Amelot Ville Paris lieuville Panic Room Paris