RandOlyric, 5 juillet 2022, Nantes.

2022-07-05

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Sur réservation. tous publics

D’abord technicien forestier puis ténor lyrique international, auteur et conférencier, Vincent Karche crée les RandOlyrics, des balades où arbres et voix se marient pour un moment de reconnexion à la nature. Pour Aux heures d’été, en co-production avec la Direction Nature et Jardins de la Ville de Nantes, Vincent Karche propose trois RandOlyrics qui mélangent les grands airs d’opéra qu’il a chantés sur les scènes du monde entier et la découverte des arbres de trois parcs de la ville. Cette première RandOlyric nantaise suit la toute petite Chézine qui se jette tranquillement dans la Loire qui, elle, se jette dans l’océan qui, lui, se frotte à l’Amérique. Pas étonnant qu’elle soit bordée de ses représentants : séquoias, chênes rouges, robiniers faux acacias ! C’est donc à un parcours américain que Vincent Karche nous invite, avec Dvorák (Symphonie du Nouveau Monde), Puccini (Madame Butterfly) et Bernstein (West Side Story). Vincent Karche : voix, arbres En co-production la Direction Nature et Jardins de la Ville de Nantes. Réservations à partir du 22 juin.

Breil – Barberie Nantes 44100

0251823770 https://www.auxheuresete.com