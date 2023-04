Randolecture avec les livreurs Bibliothèque François Villon, 24 juin 2023, Paris.

Le samedi 24 juin 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

De la Grange aux Belles au Canal Saint-Martin

Embarquez pour une randolecture avec les Livreurs et laissez les mots vous guider au gré des rues. Une occasion de marcher dans les pas des écrivains et des écrivaines d’hier et d’aujourd’hui qui nous parlent de la flânerie dans Paris et du corps en mouvement. Cette promenade rythmée par des temps de lecture débutera à la bibliothèque et vous conduira vers la Grange aux Belles et le Canal Saint-Martin.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr

