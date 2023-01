RANDO’GOURMANDE Beaufay Beaufay Beaufay Catégories d’Évènement: Beaufay

2023-03-26 10:30:00 – 2023-03-26 17:00:00

Sarthe Beaufay 20 19 EUR Cette randonnée gourmande proposée par le centre équestre Aurel’Horse et le gîte de la Vieuxville de Beaufay vous mènera à pied, à cheval ou à vélo sur un parcours de minimum 14,5 km dans les chemins autour de Beaufay.

Le départ se fera entre 10h30 et 12h du gîte de la Vieuxville.

Tarifs : 20€ par adulte et 14€ par enfant de moins de 12 ans

Infos et réservations auprès de Céline au 06 18 84 84 56 Une randonnée tout en se régalant ! +33 6 18 84 84 56 La Vieuxville Gîte de la Vieuxville Beaufay

