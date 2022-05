Randoferme du Boulonnais Ferme de Marjolaine Crémarest Catégories d’évènement: Crémarest

Pas-de-Calais

Randoferme du Boulonnais Ferme de Marjolaine, 19 juin 2022, Crémarest. Randoferme du Boulonnais

Ferme de Marjolaine, le dimanche 19 juin à 14:00

L’édition 2022 de la Randoferme du GEDA du Boulonnais aura lieu le dimanche 19 juin sur l’exploitation de Marjolaine et Alban Quetu à Crémarest, 2 rue de la houblonnerie. Au programme : petite randonnée, visite de l’exploitation avec son atelier laitier et son atelier pain et découverte du verger conservatoire de Crémarest. Nous terminerons par un goûter 100% local (inscription obligatoire). N’hésitez pas à venir nombreux et à partager l’événement ! A bientôt, Les agriculteurs du GEDA du Boulonnais

Sur réservation

Randoferme de 3 km avec découverte d’une exploitation laitière et d’un verger conservatoire Ferme de Marjolaine 2 chemin de la Houblonnerie 62240 Crémarest Crémarest Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Crémarest, Pas-de-Calais Autres Lieu Ferme de Marjolaine Adresse 2 chemin de la Houblonnerie 62240 Crémarest Ville Crémarest lieuville Ferme de Marjolaine Crémarest Departement Pas-de-Calais

Ferme de Marjolaine Crémarest Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cremarest/

Randoferme du Boulonnais Ferme de Marjolaine 2022-06-19 was last modified: by Randoferme du Boulonnais Ferme de Marjolaine Ferme de Marjolaine 19 juin 2022 Crémarest Ferme de Marjolaine Crémarest

Crémarest Pas-de-Calais