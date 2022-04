RANDO’DEJ Val-d’Étangson, 19 juillet 2022, Val-d'Étangson. RANDO’DEJ Val-d’Étangson

2022-07-19 – 2022-07-19

Val-d’Étangson Sarthe Val-d’Étangson EUR 18 Venez découvrir les chemins de randonnée de la commune d’Evaillé

En solo, en famille ou entre amis, venez passer une

journée agréable et conviviale.

Repas à La Croix Blanche à Evaillé après la rando

Circuit de 12 Km

Participation : 18€

Inscription indispensable auprès de l’Office de Tourisme VBA au 02

43 35 82 95 ou 02 43 60 76 89 Rendez-vous sur la place de l’église d’Evaillé à 9h30 / Participation : 18 € / Inscription et réservation obligatoire à l’OTVBA au 02 43 60 76 89 ou 02 43 35 82 95 Venez découvrir les chemins de randonnée de la commune d’Evaillé

En solo, en famille ou entre amis, venez passer une

journée agréable et conviviale.

Repas à La Croix Blanche à Evaillé après la rando

Circuit de 12 Km

Participation : 18€

Inscription indispensable auprès de l’Office de Tourisme VBA au 02

43 35 82 95 ou 02 43 60 76 89 Val-d’Étangson

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Val-d'Étangson Autres Lieu Val-d'Étangson Adresse Ville Val-d'Étangson lieuville Val-d'Étangson Departement Sarthe

Val-d'Étangson Val-d'Étangson Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-detangson/

RANDO’DEJ Val-d’Étangson 2022-07-19 was last modified: by RANDO’DEJ Val-d’Étangson Val-d'Étangson 19 juillet 2022 sarthe Val-d'Étangson

Val-d'Étangson Sarthe