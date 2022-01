Randocontes nocturnes – Bellefontaine Bellefontaine Bellefontaine Catégories d’évènement: Bellefontaine

Bellefontaine Jura 10 12 EUR Partez pour une randonnée originale sur le secteur de Bellefontaine, au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura.

Nature, contes et légendes locales au rendez-vous ! Niveau facile, accessible aux adultes et aux enfants dès 4 ans.

Prévoir une lampe frontale.

En raquette selon les conditions d’enneigements.

Inscriptions obligatoires

