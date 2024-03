RANDOCLIM RANDONNER, OBSERVER, PARTAGER Maison de la Vie Rurale Sèvremont, mardi 28 mai 2024.

RANDOCLIM RANDONNER, OBSERVER, PARTAGER Maison de la Vie Rurale Sèvremont Vendée

Allier la marche, l’observation de la nature et le partage de connaissances sont l’objectif des sentiers Rando’Clim.

Partez à l’aide d’un guide nature pour deux heures de randonnée ludique qui vous permettront d’obtenir des bases de reconnaissance des arbres et arbustes de notre bocage et de leur différents stades d’évolution au fil des saisons. Grâce aux outils qui vous seront transmis, vous serez en mesure d’évaluer et de transmettre au niveau régional l’état de développement des arbres selon la période d’observation pour améliorer la connaissance sur le changement climatique.

Inscription obligatoire, nombre de participants limité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 18:30:00

fin : 2024-05-28 20:30:00

Maison de la Vie Rurale La Flocellière

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire contact@cpie-sevre-bocage.com

