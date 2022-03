RandoClim – Randonner, Observer, Partager ! Sentier du Tombeau – Maison de la Vie Rurale, 14 mai 2022, La Flocellière.

Sentier du Tombeau – Maison de la Vie Rurale, le samedi 14 mai à 15:00

Arbres et arbustes connaissent des évolutions tout au long de l’année liées aux saisons : apparition des feuilles, floraison, fructification, chute des feuilles … Le changement climatique pourrait impliquer des variations de ces phénomènes. Grâce au programme de science participative Rando’Clim, observez de plus près la nature qui vous entoure et les évolutions qu’elle connaît et participez à la recherche sur le changement climatique via une application.

Inscription obligatoire

CPIE Sèvre et Bocage – Pays de la Loire Grandeur Nature

Sentier du Tombeau – Maison de la Vie Rurale La Bernardière, 85700 La Flocellière La Flocellière Vendée



2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T17:00:00