RandoBelval Troisvaux Troisvaux Catégorie d’évènement: Troisvaux

RandoBelval Troisvaux, 10 mai 2022, Troisvaux. RandoBelval 437 rue principale Troisvaux

–

437 rue principale Troisvaux Pas-de-Calais Troisvaux Avis aux amateurs de marche ! L’Abbaye de Belval vous propose une randonnée de 22km ce samedi 7 mai !

Départ : 8h45. La randonnée comprend :

– 2 boucles au départ et à l’arrivée à Belval.

– Avec 14 km au matin et 8 km l’après-midi.

– Pique-nique tiré du sac à Belval. Cet évènement sera animé par Didier Morel, président de l’association “Arras Compostelle Francigena”.

Réservation souhaitée. +33 3 21 04 10 10 https://www.abbayedebelval.fr/ Avis aux amateurs de marche ! L’Abbaye de Belval vous propose une randonnée de 22km ce samedi 7 mai !

Départ : 8h45. La randonnée comprend :

– 2 boucles au départ et à l’arrivée à Belval.

– Avec 14 km au matin et 8 km l’après-midi.

– Pique-nique tiré du sac à Belval. Cet évènement sera animé par Didier Morel, président de l’association “Arras Compostelle Francigena”.

Réservation souhaitée. 437 rue principale Troisvaux

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégorie d’évènement: Troisvaux Autres Lieu Troisvaux Adresse 437 rue principale Ville Troisvaux lieuville 437 rue principale Troisvaux

Troisvaux Troisvaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troisvaux/

RandoBelval Troisvaux 2022-05-10 was last modified: by RandoBelval Troisvaux Troisvaux 10 mai 2022

Troisvaux