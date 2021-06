Iffendic Iffendic Iffendic, Ille-et-Vilaine Rando Yogiwalkie® Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic Venez découvrir le Yogiwalkie® autour de l’étang de Blavon. Cheminer entre lac et sous-bois, au lever du jour, et se laisser guider pour explorer le yoga dans ses différentes dimensions. Les marcheurs exploreront une dimension insoupçonnée de leur activité préférée grâce au yoga. Les yogis vivront une expérience puissante de yoga grâce à la marche. Allure soutenue. Durée 2h30, 5 km.

Prévoir une tenue confortable et adaptée à la météo. Sur réservation Masque obligatoire au début et à l’arrivée.

