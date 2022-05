Rando yoga, 5 août 2022, .

Rando yoga

2022-08-05 – 2022-08-05

12 12 EUR Au départ de l’église d’Espelette, notre rando vous permettra de découvrir les collines environnantes puis de longer les bords d’une rivière avant de rejoindre un lieu insolite et ombragé approprié à la séance de yoga. La séance de yoga vous permettra de vous imprégner de nature tout en vous allégeant le corps et l’esprit. Il s’agira avant tout de s’offrir un moment de silence, à l’écoute des sons et des sollicitations extérieures. A l’aide d’exercices simples de respiration et de concentration, nous commencerons à réveiller le corps tout en douceur avec des postures faciles et accessibles à tous. Rien de tel pour se sentir apaisé et rempli d’énergie, pour le retour au village et pour le reste de votre journée, en toute sérénité.

Dénivelé : 100m, distance : 4km, durée : 3h.

Au départ de l’église d’Espelette, notre rando vous permettra de découvrir les collines environnantes puis de longer les bords d’une rivière avant de rejoindre un lieu insolite et ombragé approprié à la séance de yoga. La séance de yoga vous permettra de vous imprégner de nature tout en vous allégeant le corps et l’esprit. Il s’agira avant tout de s’offrir un moment de silence, à l’écoute des sons et des sollicitations extérieures. A l’aide d’exercices simples de respiration et de concentration, nous commencerons à réveiller le corps tout en douceur avec des postures faciles et accessibles à tous. Rien de tel pour se sentir apaisé et rempli d’énergie, pour le retour au village et pour le reste de votre journée, en toute sérénité.

Dénivelé : 100m, distance : 4km, durée : 3h.

Au départ de l’église d’Espelette, notre rando vous permettra de découvrir les collines environnantes puis de longer les bords d’une rivière avant de rejoindre un lieu insolite et ombragé approprié à la séance de yoga. La séance de yoga vous permettra de vous imprégner de nature tout en vous allégeant le corps et l’esprit. Il s’agira avant tout de s’offrir un moment de silence, à l’écoute des sons et des sollicitations extérieures. A l’aide d’exercices simples de respiration et de concentration, nous commencerons à réveiller le corps tout en douceur avec des postures faciles et accessibles à tous. Rien de tel pour se sentir apaisé et rempli d’énergie, pour le retour au village et pour le reste de votre journée, en toute sérénité.

Dénivelé : 100m, distance : 4km, durée : 3h.

dernière mise à jour : 2022-05-23 par