Rando VTT Val de Creuse, 26 juin 2022, . Rando VTT Val de Creuse

Départ libre de 8h à 9h – Ravitaillement(s) sur parcours en fonction de la distance. Lavage vélo à l’arrivée. 14e Val de Creuse Randonnées VTT. http://vttargentonnais.com/index.html Le Club VTT Argentonnais organise sa randonnée le Val De Creuse ; avec 4 parcours de 18, 35, 45 à 65 km accessibles VTTAE dénivelé de 250 à 1 200m environ.

©clubvttargentonnais dernière mise à jour : 2022-05-11 par

