Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43350 Saint-Geneys-près-Saint-Paulien Départ VTT groupé au bâtiment communal. Ravitaillement sur les parcours.

VTT 2 parcours, 8€: 21 km + 577 m et 37 km + 1100 m

Marche 3 (gratuit) -10-16 km (6€)

20h: repas concert apesaintgeneys@gmail.com salle communale le bourg Saint-Geneys-près-Saint-Paulien

