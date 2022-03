Rando VTT pour les Pupilles Sapeurs Pompiers La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

Saône-et-Loire

Rando VTT pour les Pupilles Sapeurs Pompiers

2022-04-17

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette EUR 6 9 Randonnée VTT au profit de l’œuvre des pupilles sapeurs pompiers de France.

Deux circuits proposés : 25 et 40 km au départ de La Clayette.

Possibilité de restauration à midi sur place.

Salle des Fêtes 80 rue Lamartine La Clayette

