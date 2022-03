Rando VTT nocturne Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap Gard Prêt pour une rando VTT nocturne? Dépaysement total grâce à cette activité! Alors RDV à Espace Gard Découvertes le mardi 26 juillet à 20h30. Encadrement et matériel fournis. Les vélos sont inclus dans la prestation mais il est possible de prendre votre propre vélo si vous le souhaitez. 30€/personne et 110€/ famille (4 personnes) Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme : 04 66 24 42 41 Droits libres

