Rando VTT / Marche Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Rando VTT / Marche Bas-en-Basset, 21 mai 2022, Bas-en-Basset. Rando VTT / Marche Bas-en-Basset

2022-05-21 – 2022-05-21

Bas-en-Basset Haute-Loire Bas-en-Basset 3 parcours VTT, 3 parcours Marche (dont 1 parcours poussette)

Départ et inscription Espace Fabro, repas ou collation à l’arrivée selon les mesures sanitaires en vigueur. +33 4 71 66 95 44 Bas-en-Basset

