RANDO VTT LES VALLONS MAYENNAIS Jublains, 4 septembre 2022, Jublains. RANDO VTT LES VALLONS MAYENNAIS Jublains

2022-09-04 07:30:00 – 2022-09-04

Jublains Mayenne 4 4 EUR 4 circuits VTT : 15 – 34 – 51 – 66 km.

4 circuits Route : 110 – 80 – 50 – 30 km

1 circuit Gravel : 68 km

2 circuits pédestres : 10 – 16 km

Départ libre, groupé ou accompagné en fonction du circuit.

