Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir 6 EUR Rando VTT « La Vallée du Loir » à Montoire-sur-le Loir. Comme d’habitude, un maximum de chemins alternant single, forêt, dénivelé, ravin, technique, ludique. 20km pour les familles jusqu’à 55km pour les raideurs en passant par les distances intermédiaires : 35km, 45km. Nombreux panoramas à découvrir, du dénivelé à gravir mais aussi à dévaler. Port du casque obligatoire. Plus d’une trentaine de bénévoles seront prêt à vous accueillir dans la joie et la bonne humeur pour vous faire découvrir ou redécouvrir notre belle région de la vallée du Loir. montoirevttnature@gmail.com +33 6 20 73 20 34 https://montoire-vtt-nature.fr/ Rando VTT « La Vallée du Loir » à Montoire-sur-le Loir. Comme d’habitude, un maximum de chemins alternant single, forêt, dénivelé, ravin, technique, ludique. 20km pour les familles jusqu’à 55km pour les raideurs en passant par les distances intermédiaires : 35km, 45km. Nombreux panoramas à découvrir, du dénivelé à gravir mais aussi à dévaler. Port du casque obligatoire. Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-03 par

