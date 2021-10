NeuvicNeuvic Neuvic Neuvic Corrèze, Neuvic Rando VTT La Neuvicoise Neuvic Neuvic NeuvicNeuvic Catégories d’évènement: Corrèze

Neuvic

Rando VTT La Neuvicoise Neuvic Neuvic, 7 novembre 2021, NeuvicNeuvic. Rando VTT La Neuvicoise La Plage Neuvic Neuvic

2021-11-07 08:00:00 08:00:00 – 2021-11-07

Neuvic Corrèze La Plage Corrèze Neuvic Départ de 8h à 9h30, de la plage de Neuvic

Inscriptions 8€ et 6€ pour les licenciés FFVélo et les moins de 14 ans.

Le pass sanitaire sera exigé pour tous les participants de + de 12 ans.

Port du casque obligatoire. Bike in Haute-Corrèze organise la rando VTT “La Neuvicoise”. Venez découvrir les beaux sentiers de la Haute-Corrèze et notamment dans les Gorges de la Triouzoune. Randonnée ouverte à tous, plusieurs circuits de 18, 35 et 45 km. Départ de 8h à 9h30, de la plage de Neuvic

Inscriptions 8€ et 6€ pour les licenciés FFVélo et les moins de 14 ans.

Le pass sanitaire sera exigé pour tous les participants de + de 12 ans.

Port du casque obligatoire. La Plage Neuvic Neuvic

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Neuvic Autres Lieu Neuvic Neuvic Adresse La Plage Ville NeuvicNeuvic lieuville La Plage Neuvic Neuvic