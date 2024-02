RANDO VTT LA LIONEL Parking de la maison commuanle Roussy-le-Village, dimanche 24 mars 2024.

RANDO VTT LA LIONEL Parking de la maison commuanle Roussy-le-Village Moselle

Dimanche

Participez à la 9e édition de La Lionel, la rando VTT organisée par le Roussy Bike Club.

Au programme

Parcours familial (+/- 10km), départ entre 8h et 11h,

Parcours découverte (+/- 25km), départ entre 8h et 10h,

Parcours sportif (+/- 40km), départ entre 8h et 10h.

Un service de ravitaillement est prévus sur le parcours.

Pour contribuer au bon déroulement de cet évènement le port du casque obligatoire.Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Parking de la maison commuanle 18 rue Neuve

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est roussy.bike-club@orange.fr

