RANDO VTT LA LIONEL Parking de la maison commuanle Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’Évènement: Moselle

Roussy-le-Village

RANDO VTT LA LIONEL Parking de la maison commuanle, 5 mars 2023, Roussy-le-Village Roussy-le-Village. RANDO VTT LA LIONEL 18 rue Neuve Parking de la maison commuanle Roussy-le-Village Moselle Parking de la maison commuanle 18 rue Neuve

2023-03-05 08:00:00 08:00:00 – 2023-03-05

Parking de la maison commuanle 18 rue Neuve

Roussy-le-Village

Moselle Roussy-le-Village Au programme de la 8ème édition:

Départs pour les Parcours familial entre 8h et 11 h.

Départ pour les Parcours découvertes (+/- 25km) entre 8h et 10h.

Départs pour les Parcours sportifs (+/- 40km) entre 8h et 10h. Un service de restauration sera disposition sur place et des points de ravitaillement sont prévus sur le parcours.

Pour contribuer au bon déroulement de cet évènement le port du casque obligatoire. roussy.bike-club@orange.fr https://roussy-bike.fr/ Parking de la maison commuanle 18 rue Neuve Roussy-le-Village

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Roussy-le-Village Autres Lieu Roussy-le-Village Adresse Roussy-le-Village Moselle Parking de la maison commuanle 18 rue Neuve Ville Roussy-le-Village Roussy-le-Village Departement Moselle Lieu Ville Parking de la maison commuanle 18 rue Neuve Roussy-le-Village

Roussy-le-Village Roussy-le-Village Roussy-le-Village Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussy-le-village roussy-le-village/

RANDO VTT LA LIONEL Parking de la maison commuanle 2023-03-05 was last modified: by RANDO VTT LA LIONEL Parking de la maison commuanle Roussy-le-Village 5 mars 2023 18 rue Neuve Parking de la maison commuanle Roussy-le-Village Moselle Moselle Parking de la maison commuanle Roussy-le-Village Roussy-le-Village

Roussy-le-Village Roussy-le-Village Moselle