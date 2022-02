RANDO VTT LA DIABLINTE Jublains, 20 février 2022, Jublains.

RANDO VTT LA DIABLINTE Jublains

2022-02-20 08:00:00 – 2022-02-20

Jublains Mayenne Jublains

5 5 EUR 4 parcours VTT de 24,38,46 et 55 km.

2 parcours pédestres de 10 et 17 km.

Départ libre de 8h et 9h30.

Sur réservations et inscriptions sur place possibles de 7H15 à 9h30.

Étape n°2 du Tour de la Mayenne VTT 2022, par le CA Evron VTT.

caevronvtt@orange.fr +33 6 10 25 75 17 http://tourmayennevtt.free.fr/tmvtt/index.htm

Jublains

