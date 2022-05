RANDO VTT GOURMANDE Nissan-lez-Enserune Nissan-lez-Enserune Catégories d’évènement: Hérault

Nissan-lez-Enserune

RANDO VTT GOURMANDE Nissan-lez-Enserune, 5 juin 2022, Nissan-lez-Enserune. RANDO VTT GOURMANDE Nissan-lez-Enserune

2022-06-05 – 2022-06-05

Nissan-lez-Enserune Hérault Nissan-lez-Enserune – Grand parcours 38 km : 20€ adulte, 15€ -12 ans / sur place +5€

– Parcours famille 18 km et pédestre 7 km : 15€ adulte, 10€ -12 ans / sur place +5€

– Dégustations et plat chaud inclus dans le tarif

– Départs VTT échelonnés de 7H30 à 10H30 / Balade commentée 9H

Nissan-lez-Enserune

