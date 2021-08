TavelTavel Tavel Tavel Gard, Tavel Rando VTT et vins à Tavel Tavel Tavel TavelTavel Catégories d’évènement: Gard

Rando VTT et vins à Tavel 2021-09-01 – 2021-09-01 Route de Roquemaure Château de Manissy

Tavel Gard Château de Manissy Tavel Gard Tavel Partez à la découverte de la Provence Occitane encadré par un guide VTTAE (*assistance électrique) en toute sécurité et sans forcer !Profitez du paysage sans appréhension des côtes !Finissez l’expérience par une découverte originale : 1heure découverte d’un domaine viticoleDe 9h à 12h30Rando en VTTAE de 2h30, environ 20 à 25km puis 1heure de découverte du domaine du Château de ManissyTarif 49€Niveau requis : être à l’aise sur un vélo et maitriser toutes les techniques de base du VTT (équilibre, passage des vitesses, pédalage, freinage, notions de trajectoires) ; savoir faire du vélo/vtt pendant 2h ; taille minimale 1.40m contact@provenceoccitane.com Droits libres dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d'évènement: Gard, Tavel Lieu Tavel Adresse Château de Manissy Route de Roquemaure Ville Tavel