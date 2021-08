Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille Haute-Saône, Vaivre-et-Montoille RANDO VTT ET PEDESTRE Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vaivre-et-Montoille

RANDO VTT ET PEDESTRE Vaivre-et-Montoille, 15 août 2021, Vaivre-et-Montoille. RANDO VTT ET PEDESTRE 2021-08-15 08:00:00 – 2021-08-15

Vaivre-et-Montoille Haute-Saône Vaivre-et-Montoille Vesoul VTT propose 6 randonnées le 15/08/2021 au départ du lac Vesoul-Vaivre.

Départ libres de 8h à 11h.

3 circuits VTT : 10 euros par personne ou 8 euros pour les licenciés FFC et FFV

Gratuit pour les moins de 15 ans et 1 boisson offerte pour toute inscription avant le 10/08/2021. vesoulvtt@gmail.com Vesoul VTT propose 6 randonnées le 15/08/2021 au départ du lac Vesoul-Vaivre.

Départ libres de 8h à 11h.

3 circuits VTT : 10 euros par personne ou 8 euros pour les licenciés FFC et FFV

Gratuit pour les moins de 15 ans et 1 boisson offerte pour toute inscription avant le 10/08/2021. dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Vaivre-et-Montoille Autres Lieu Vaivre-et-Montoille Adresse Ville Vaivre-et-Montoille lieuville 47.63059#6.10412