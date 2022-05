RANDO VTT ET PÉDESTRE Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-d'Anjou

RANDO VTT ET PÉDESTRE Saint-Denis-d’Anjou, 12 juin 2022, Saint-Denis-d'Anjou. RANDO VTT ET PÉDESTRE Route de Morannes Les Mazérits Saint-Denis-d’Anjou

2022-06-12 – 2022-06-12 Route de Morannes Les Mazérits

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Saint-Denis-d’Anjou EUR 6 6 L’association Randonnées Dyonisiennes organise le dimanche 12 juin une randonnée VTT et pédestre. Au programme : n- 3 parcours de marche de 6, 10 et 14 kilomètres n- 2 parcours VTT de 30 et 50 kilomètres. Le départ se fera des Mazerits à 08h00. Le coût de l’inscription, incluant le ravitaillement et la collation de fin de circuit, est de 6 € par personne, gratuit pour les moins de 14 ans Le dimanche 12 juin, rendez-vous à Saint-Denis-d’Anjou pour une matinée de randonnées ! +33 6 82 69 16 73 L’association Randonnées Dyonisiennes organise le dimanche 12 juin une randonnée VTT et pédestre. Au programme : n- 3 parcours de marche de 6, 10 et 14 kilomètres n- 2 parcours VTT de 30 et 50 kilomètres. Le départ se fera des Mazerits à 08h00. Le coût de l’inscription, incluant le ravitaillement et la collation de fin de circuit, est de 6 € par personne, gratuit pour les moins de 14 ans Route de Morannes Les Mazérits Saint-Denis-d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou Autres Lieu Saint-Denis-d'Anjou Adresse Route de Morannes Les Mazérits Ville Saint-Denis-d'Anjou lieuville Route de Morannes Les Mazérits Saint-Denis-d'Anjou Departement Mayenne

Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-danjou/

RANDO VTT ET PÉDESTRE Saint-Denis-d’Anjou 2022-06-12 was last modified: by RANDO VTT ET PÉDESTRE Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou 12 juin 2022 mayenne Saint-Denis-d'Anjou

Saint-Denis-d'Anjou Mayenne