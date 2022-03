Rando VTT et pédestre Médréac Médréac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Médréac

Rando VTT et pédestre Médréac, 2 avril 2022, Médréac. Rando VTT et pédestre Médréac

2022-04-02 – 2022-04-03

Médréac Ille-et-Vilaine Médréac Rando VTT et pédestre organisée par APEL école Saint Joseph et parrainée par Frédéric Guesdon Départs:

Samedi de 14h à 16h.

Dimanche de 8h à 10h. Parcours proposés :

– VTT : 25, 35, 45 kms. Parcours familial de 10 km Tarifs : 5€.

– Pédestre : 12 kms. Tarifs : 3€. Informations sur randovtt.free.fr http://www.randovtt.free.fr/ Rando VTT et pédestre organisée par APEL école Saint Joseph et parrainée par Frédéric Guesdon Départs:

Samedi de 14h à 16h.

Dimanche de 8h à 10h. Parcours proposés :

– VTT : 25, 35, 45 kms. Parcours familial de 10 km Tarifs : 5€.

– Pédestre : 12 kms. Tarifs : 3€. Informations sur randovtt.free.fr Médréac

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Médréac Autres Lieu Médréac Adresse Ville Médréac lieuville Médréac Departement Ille-et-Vilaine

Médréac Médréac Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/medreac/

Rando VTT et pédestre Médréac 2022-04-02 was last modified: by Rando VTT et pédestre Médréac Médréac 2 avril 2022 ille-et-vilaine Médréac

Médréac Ille-et-Vilaine