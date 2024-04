Rando VTT et pédestre La roue des loues Place du Château Excideuil, dimanche 13 octobre 2024.

Rando VTT et pédestre La roue des loues Place du Château Excideuil Dordogne

Rando VTT à la carte, de 15 à 65 km, départ libre de 8h à 9h30.

Marche de 5/ 7/ 12 km.

Ravitaillement sur les parcours pour les vttistes et les marcheurs, buvette et sandwiches à l’arrivée.

Organisé par le club de VTT Les Roues des Loues.

Début : 2024-10-13 07:30:00

fin : 2024-10-13

Place du Château Château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

