Mouret Aveyron Mouret Aveyron Mouret EUR Pour sa 5ème année, les parents bénévoles de l’Association de Parents d’Elèves de l’école publique Jean Auzel de Marcillac sont heureux de poursuivre cette ‘aventure VTTiste’ le dimanche 10 avril 2022.

4 parcours adulte avec départ libre de 8h à 9h vous attendent, les inscriptions démarreront à 7h30.

1 parcours ludique pour les enfants de moins de 10 ans dès 9h30.

1 parcours pédestre de 12 km vous sera aussi proposé pour profiter des plus beaux points de vue sur nos vallées : inscriptions dès 9h.

– 4 parcours adultes (17/24/35/45km) – 1 parcours enfant (4km) – 1 parcours pédestre (12km)

