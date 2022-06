RANDO VTT DU DAUPHIN Pornichet, 14 juillet 2022, Pornichet.

Départ Place de la gare Pornichet Loire-Atlantique

2022-07-14 – 2022-07-14

Deux circuits entre terre et mer sont proposés, un de 25 et un autre de 35 km, ouverts à tous

Casque obligatoire

Départ à 9h place de la Gare

Organisée par l’association du Dauphin et l’Office Municipal des Sports

Gratuit et inscription sur place

Circuits de 25 et 35 km

+33 2 40 11 22 15

