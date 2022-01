Rando VTT des vins de Blaye Côtes de Bordeaux Blaye, 5 juin 2022, Blaye.

Rando VTT des vins de Blaye Côtes de Bordeaux Blaye

2022-06-05 07:30:00 – 2022-06-05 19:00:00

Blaye Gironde

EUR 10 12 Organisée par la Maison des Vins de Blaye et HG Green Bike, la Rando VTT des Vins de Blaye s’adresse à tous ! Départ et arrivée sur le cours principal de la ville.

Pour satisfaire tous les pratiquants, des amateurs aux chevronnés, quatre circuits sont proposés :

– un circuit randonnée de 30 km sans difficultés, pour apprécier le vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux,

– un circuit sportif de 40 km avec dénivelés et terrain accidenté,

– un circuit expert de 50 km, circuit technique promettant efforts intenses et sensations fortes !

– un circuit extrême de 60 km !

Pour ceux qui préfèrent la marche, un circuit pédestre de 15 km est aussi proposé.

+33 5 57 42 91 19

Blaye

