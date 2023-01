Rando VTT de la Bartavelle 31e édition Aubagne, 16 avril 2023, Aubagne .

1125 chemin de la Font de Mai Départ de la Font de Mai Aubagne Bouches-du-Rhône Départ de la Font de Mai 1125 chemin de la Font de Mai

2023-04-16 – 2023-04-16

EUR 18 14 Toute l’équipe organisatrice est très fière de vous annoncer que la Bartavelle va gambader dans les singles et vallons du Garlaban !

Environnement minéral de calcaire blanc, Garlaban ce n’est pas une montagne mais ce n’est plus une colline, disait Marcel Pagnol, alors attendez vous à de belles montées et de jolies descentes.



Pistes et mono traces en enchaînements pour votre plus grand plaisir de pilotage, avec toujours des points de vue époustouflants jusqu’à la « Grande Bleue ».

N’hésitez plus, inscrivez-vous dès maintenant pour la Bartavelle 2023.



9 km / 270 m D+ — Parcours découverte

17 km / 600 m D+ — Parcours confirmé

29 km / 1100 m D+ — Parcours expert

50 km / 1600 m D+—-Rando Raid (GPS conseillé)



Accueil à partir de 7h30. Départs à partir de 8h00.

Clôture des départs : 8h30 pour le 50 km, 9h00 pour le 17 et le 29 km et 9h30 pour le 9 km

Ravitaillements sur les parcours.

Collation sur place.

Bon ben vous avez été tellement enthousiastes en 2019 à rider sur Garlaban qu’on vous a entendu et qu’on y retourne !

VTT du Garlaban

