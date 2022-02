Rando VTT cyclo Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Laurent-Médoc

Rando VTT cyclo Saint-Laurent-Médoc, 3 avril 2022, Saint-Laurent-Médoc. Rando VTT cyclo COSEC 1 rue Pierre de Coubertin Saint-Laurent-Médoc

2022-04-03 – 2022-04-03 COSEC 1 rue Pierre de Coubertin

Saint-Laurent-Médoc Gironde Venez participer à la « St-Laurentaise », rando VTT organisée par la section Cocarde cyclo.

Au programme :

2 circuits VTT de 22 et 45 km

2 circuits pédestres de 8 et 12 km. Cocarde cyclo St-Laurent-Médoc

COSEC 1 rue Pierre de Coubertin Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc Gironde