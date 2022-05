RANDO VTT AU VAL D’AJOL Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

2022-06-12 07:30:00 07:30:00 – 2022-06-12 17:30:00 17:30:00

Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol “L’AJOLAISE”

Dimanche 12 juin 2022

– 5ème Rando VTT organisée par l’association des écoles publiques du Val d’Ajol

5 parcours de 5 – 15 – 25 – et 40km

Départs libres de 7h30 à 10h30

Ravitaillements gratuits sur les parcours

Casque obligatoire

Autorisation parentale pour les mineurs

– Marche familiale de 10km environ à partir de 7h30 dernières inscriptions 11h30

Petite restauration sur place, et menu terroir sur réservation au 06 08 84 13 50

Buvette CONTACTS 06 08 84 13 50 et 06 71 20 93 49 +33 6 08 84 13 50 M Sutter

Le Val-d’Ajol

