2022-05-01 07:30:00 – 2022-05-01 11:00:00

Pithiviers-le-Vieil Loiret Pithiviers-le-Vieil Randonnée VTT des 3 vallées : Oeuf, Rimarde, Essonne. Quatre parcours pour différents niveaux : 29, 49 et 57 km. Départ de 7h30 à 11h00 devant la salle n°1 du gymnase.

Ravitaillements sur les parcours, tarif : 6 € et 4 € pour les licenciés. Image par Mathias_Beckmann de Pixabay

