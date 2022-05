RANDO VTT À MONTPEYROUX Montpeyroux, 26 mai 2022, Montpeyroux.

EUR 8 23 Les espaces naturels traversés dans le cadre de cette manifestation font l’objet d’une grande attention, car ils recèlent des espèces très protégées, telles que le pin de Salzmann, et l’aigle de Bonelli. Deux sites Natura 2000 sont traversés : le site d’intérêt communautaire Gorges de l’Hérault ». nPropice à la pratique d’une multitude de sports de nature, les Monts de St-Guilhem-le-Désert et le causse de Montcalmès se révèlent par ailleurs très riches du point de vue du patrimoine naturel. Les organisateurs ont souhaité faire de cette rando une manifestation éco-responsable afin de préserver ce formidable terrain de jeu. Cela passe par plusieurs gestes simples, tout au long de l’organisation : n– Choisir des parcours compatibles avec les enjeux environnementaux des sites Natura 2000 n– Informer les participants sur la connaissance du massif, et de ses particularités n– Sur les ravitaillements, favoriser l’achat de produits fabriqués localement, et générant peu de déchets n– Utiliser des gobelets réutilisables ou des matériaux recyclables et trier les déchets issus de la manifestatio – Sensibiliser les participants au respect du site n– Favoriser une communication en ligne (dématérialisée) et réduire au maximum l’emploi d’éditions papier n– Utiliser des supports de balisage ne laissant pas de traces (pas de peinture, favoriser l’emploi de rubalise) n– Réduire au minimum l’emploi de véhicules motorisés pour les besoins de l’organisation » Le circuit n° 1 nD’une longueur de 22 kms et d’un nivelé positif de 550 m, avec un balisage avec des jalon d’ HERAULT SPORT réutilisable est assez roulant, avec une montée sur piste qui va permettre du bas des rochers des vierges d’avoir une vue globale des vignobles d’ARBORAS. La descente sera un passage chaotique (pierres roulantes), la suite beaucoup plus roulante. Pour clôturer le parcours, et pour les moins fatigués, le tour du CASTELAS vaut vraiment le détour, avec une vue sur le petit hameau du BARRY, sur un parcours peu technique. nPour les plus fatigués le retour par la route (2kms), vous sera proposé. nTracés idéal pour les VAE. Le circuit n° 2 nSe fera sans balisage, uniquement avec une trace GPX ,mise en ligne à partir de 15h (autorisation dans des secteurs privés). nD’une longueur de 36kms et d’un dénivelé de 1170m, il vous permettra d’aller grimper le ST BAUDILLE, après être passé par le belvédère du cirque de l’infernet. nPour accéder au pic st Baudille, il faudra emprunter le réseau vert afin d’aller chercher la piste raide et technique de 3kms qui vous emmènera avec un bon dénivelé positif sous le sommet. A partir du parking (810m) où un ravitaillement vous attend, vous pourrez accéder au sommet (834m) à pied, et ainsi admirer le panorama en 360° de la mer au causse du larzac en passant par la forêt domaniale de st Guilhem le désert. nLe retour se fera sur un profil descendant, enchaînant pistes et singles, (certains passages courts sont un peu engagés, mais rien de bien dangereux, avec un peu de prudence et de contrôle ces 2 ou 3 passages se négocient normalement. nLa fin du parcours sera commune avec le circuit n°1 (après le 2eme ravitaillement). A l’arrivée un ravitaillement vous sera proposé, avec la possibilité de participer gratuitement à une grillade et dégustation de vins offertes par la municipalité de MONTPEYROUX et la cave coopérative de CASTELBARRY. Inscription à partir de 15 h pour la rando sur place n8 euros pour le circuit n°1 n10 euros pour le circuit n°2 n23 euros pour une famille de 3 et plus. Ouverture des circuits à 16h nFermeture du circuit 1 : 17h nFermeture du circuit 2 : 16h30 Participation grillade et dégustation vin, inscription obligatoire avant le 20 mai sur : http://ffcherault.com – 3€ par personnes

La rando VTT de Montpeyroux avec 2 parcours : le 22kms Sentier des Vierges et le 36kms Pic Baudille. nGrillade et dégustation de vin à la Cave CastelBarry.

+33 4 67 96 61 08

