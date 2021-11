Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Rando VTT, 4 X 4, quad, moto et Potée auvergnate Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Haute-Loire Rando 4 X 4 : 35 km/40 km

Rando Quad : 40 km/70 km

VTT : 25 km

Départ à 8 h 30 et 13 h 30 avec votre véhicule

matin et après-midi : 40 € – après-midi : 30 € par véhicule – repas lasagnes à midi

Soirée potée auvergnate – réservation à l’Office de Tourisme http://www.ot-des-sucs.fr/ Salle de la Coupe du Monde Avenue de la Marne Yssingeaux

