Palaja Aude Palaja EUR 12 12 Le club VTT Palaja organise pour la seconde édition une rando VTT 100% filles le dimanche 12 juin 2022.

Venez rouler entre filles pour une rando sympa au pied des Corbières, entouré par les vignes. La laie dy’z day, 100% filles, accessible à toutes, singles, sous bois et traces du sanglier au programme. Ravito et apéro offert après l’effort !! contact@vttpalaja.fr Palaja

