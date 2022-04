RANDO-VISITE « DU CENTRE-VILLE AU TRAIT D’UNION» Vendin-le-Vieil Vendin-le-Vieil Catégorie d’évènement: Vendin-le-Vieil

Parvis de l’Hôtel de Ville Vendin-le-Vieil Pas-de-Calais Vendin-le-Vieil Le parcours vous présente les sites en lien avec le passé minier (cokerie, piscine, cité minière, cavalier), la visite prend fin à la médiathèque « Le Trait d’union ». En partenariat avec « Le Trait d’union » et la municipalité de Vendin-le-Vieil. Dans le cadre de l’Exposition itinérante “Territoire en mouvement”

Un guide vous fera découvrir le passé, le présent et le futur de Vendin-le-Vieil.

Le parcours vous présente les sites en lien avec le passé minier (cokerie, piscine, cité minière, cavalier), la visite prend fin à la médiathèque « Le Trait d'union ». En partenariat avec « Le Trait d'union » et la municipalité de Vendin-le-Vieil.

mediatheque@vendinlevieil.fr +33 3 21 77 40 21

