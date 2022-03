RANDO VISITE DECOUVERTE CREUE Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel Il s’agit d’une balade commentée d’environ 3h, à la découverte d’un village, d’un lieu de haute justice du XVème siècle et de l’église-halle médiévale.

Cette sortie est gratuite. Chaussures de marches recommandée

Environ 3.5km, – Dénivelé

3h de visite

Déconseillé au moins de 10ans creuepatrimoine@gmail.com Creuë Patrimoine

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

