Rosenwiller Rosenwiller Bas-Rhin, Rosenwiller Rando vins : Racontes moi un terroir Rosenwiller Rosenwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosenwiller

Rando vins : Racontes moi un terroir Rosenwiller, 15 août 2021, Rosenwiller. Rando vins : Racontes moi un terroir 2021-08-15 10:00:00 – 2021-08-15 14:00:00

Rosenwiller Bas-Rhin Rosenwiller EUR Embarquez pour une randonnée dans le vignoble alsacien suivie d’une dégustation de vins, le tout accompagné par le vigneron ! 1ère partie : randonnée d’environ 4,5km (chacun son rythme et surtout on s’amuse) 2ème partie : dégustation de 4 vins du Domaine sélectionné pour l’occasion et initiation à la dégustation par le vigneron Possibilité d’acheter les vins à la fin de l’activité. Réservation en ligne Embarquez pour une randonnée dans le vignoble alsacien suivie d’une dégustation de vins, le tout accompagné par le vigneron ! +33 6 80 34 45 24 Embarquez pour une randonnée dans le vignoble alsacien suivie d’une dégustation de vins, le tout accompagné par le vigneron ! 1ère partie : randonnée d’environ 4,5km (chacun son rythme et surtout on s’amuse) 2ème partie : dégustation de 4 vins du Domaine sélectionné pour l’occasion et initiation à la dégustation par le vigneron Possibilité d’acheter les vins à la fin de l’activité. Réservation en ligne dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosenwiller Autres Lieu Rosenwiller Adresse Ville Rosenwiller lieuville 48.50588#7.44408