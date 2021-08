Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique RANDO VINO Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique EUR 30 30 Laissez-vous guider par Anthony qui vous accompagnera dans cette marche à travers nos terroirs. Au programme :

9h30 : Départ de la boutique Landron Chartier à Ancenis

9h45 : Halte au château d’Ancenis

10h15 : Halte sur les bords de Loire

10h30 : Halte dans nos vignes de la Pierres Meslières

11h00 : Halte dans notre parcelle du Bel Orient

11h30 : Visite du chai et dégustation

12h00 : Départ du chai

12h30 : Retour à la Boutique Landron Chartier Boucle : 9kms

Difficulté : Moyenne

À prévoir : Bonnes chaussures de marche, bouteille d’eau, casquette et crème solaire. Réservations à la boutique Landron Chartier située à Ancenis-Saint-Géréon. Amateur de randonnée et de bons vins ? Cette randonnée est faites pour vous ! anthony.landronchartier@gmail.com +33 9 83 58 32 71 https://www.landronchartier.fr/ Laissez-vous guider par Anthony qui vous accompagnera dans cette marche à travers nos terroirs. Au programme :

