Rando Vigneronne Paray-sous-Briailles Paray-sous-Briailles Catégories d’évènement: Allier

Paray-sous-Briailles

Rando Vigneronne Paray-sous-Briailles, 22 mai 2022, Paray-sous-Briailles. Rando Vigneronne Paray-sous-Briailles

2022-05-22 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-22

Paray-sous-Briailles Allier Paray-sous-Briailles EUR 7 3 départs : Paray- sous- Briailles, Monétay-Sur-Allier et Chareil-Cintrat.

Pensez à vous munir de votre gobelet. Repas à l’Union des Vignerons. +33 7 62 95 86 77 Paray-sous-Briailles

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Paray-sous-Briailles Autres Lieu Paray-sous-Briailles Adresse Ville Paray-sous-Briailles lieuville Paray-sous-Briailles Departement Allier

Paray-sous-Briailles Paray-sous-Briailles Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paray-sous-briailles/

Rando Vigneronne Paray-sous-Briailles 2022-05-22 was last modified: by Rando Vigneronne Paray-sous-Briailles Paray-sous-Briailles 22 mai 2022 Allier Paray-sous-Briailles

Paray-sous-Briailles Allier