En 2021 l’équipe balades MDB a été contactée par les **Amis de la Confédération Paysanne** qui organisaient « le salon à la ferme », à la place du salon de l’agriculture qui n’avait pas lieu, sous la forme de randos à vélo incluant la visite de fermes en Île-de-France. Ces balades, qui ont permis de visiter 6 fermes pour entre 50 et 100 personnes au total, ont été sympathiques et très intéressantes. Cette année, ils souhaitent renouveler ça avec nous à l’occasion de l’opération « fermes ouvertes » de la Confédération Paysanne les 26 et 27 février et 6 mars. La balade du samedi 26 février a pour destination 2 fermes de Moret. Samedi 26/02 avec Yves de MDB, Ariane des Ami.e.s de la Conf’ et Dorian pour la Semaine de l’agriculture paysanne * 9h00 RV Paris-gare de Lyon (surface), Transilien R départ 9h12 destination Moret-Veneux-les-Sablons : * 10h02 : arrivée à Moret-Veneux-les-Sablons. Trajet à vélo 5 km * 10h30 arrivée au jardin Les Beaux Ares du Furieux temps, rue des Vignes 77250 Montarlot (commune de Moret-Loing-et-Orvanne) * Visite et rencontre avec Clothilde Perriard (maraîchage, plantes à parfum, aromatiques et médicinales) * 12h : départ des Beaux Ares, trajet à vélo 7,5 km * 12h45 : arrivée à la Ferme du Bois Piget, 19 Le Bois Piget, 77130 Dormelles * Pique-nique chez Gilles et Sabrine Derosin (céréales et panification, ovins viande), * 14h : visite et rencontre * 15h45 : départ de Dormelles. Trajet à vélo 15 km par la Scandibérique/voie verte du canal du Loing * 17h : arrivée à la gare de Moret-Veneux-les-Sablons (train à16h57, 17h27, … : Transilien R vers sur Gare de Lyon – durée : 45 minutes, 1 train toutes les 1/2h)

